17:09

Ryanair è ancora interessata al nuovo aereo cinese, il C919, la cui produzione sta entrando nel vivo visto l’alto numero di richieste? Per ora la domanda appare concentrata totalmente sui vettori cinesi, China Eastern in testa, ma nel recente passato il ceo del gruppo Michael O’Leary non aveva escluso uin interessamento anche da parte della low cost, sempre alla ricerca di soluzioni alternative (e più economiche) rispetto a Boeing e Airbus.

Nel corso di una presentazione in Spagna, secondo quanto riferito da Preferente, la stessa domanda è stata rivolta al ceo del vettore, Eddie Wilson, il quale ha escluso al momento qualsiasi forma di interessamento. Il motivo? Molto semplice: prima è necessario capire come funziona l’aereo alla prova del mercato.