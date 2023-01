Voli in continuità da Alghero: nella nuova procedura si fanno avanti Ita e Aeroitalia

10:00

Sembra prossima a sbloccarsi la situazione di impasse relativa ai voli in continuità territoriale dall’aeroporto di Alghero. Nella nuova procedura avviata dalla Regione Sardegna, due compagnie sulle sei invitate hanno infatti risposto positivamente iscrivendosi sulla piattaforma SardegnaCat: Ita Airways e Aeroitalia.

Adesso i due vettori avranno tempo fino al prossimo 31 gennaio per presentare le proprie offerte relative ai voli su Milano Linate e Roma Fiumicino. Sul procedimento d’urgenza, tuttavia, resta un’ombra in quanto la Commissione europea avrebbe messo la stessa sotto la lente di osservazione.



In questa seconda procedura la Regione Sardegna ha anche aumentato la base d’asta portandola da 13,8 a 14,3 milioni di euro.