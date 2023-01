Trasporto aereo, oggi tris di scioperi: la mappa dei disagi

12:02

Tre scioperi in contemporanea potrebbero rendere difficili gli spostamenti di chi oggi viaggia in aereo. Due di questi sono locali e riguardano lo scalo di Linate, mentre un terzo è nazionale.

Nel city airport di Milano, come riporta ilmessaggero.it, a incrociare le braccia sono i dipendenti al check-in di Swissport, che protesteranno per tutto il giorno. Dalle 10,30 alle 14,30 scioperano i dipendenti Airport Handling. In entrambi i casi le agitazioni sono state indette da Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl.



Invece la protesta nazionale è stata indetta dai lavoratori Cub Trasporti e Usb, in relazione alla trattativa per il nuovo contratto.