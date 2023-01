11:07

Maxi aumento di capitale per il Gruppo Msc della famiglia Aponte. L’operazione è stata effettuata dalla Sas Shipping Agencies Services attraverso la controllata Sas (CY) ltd di Cipro, considerata come la cassaforte di famiglia.

L’operazione dovrebbe servire in primis a coprire la recente acquisizione della Bollorè Africa Logistics, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, colosso della logistica da due miliardi di fatturato passato di mano per 5,7 miliardi.



Possibili scenari

Del capitale fresco rimarrebbero quindi altri tre miliardi: un segnale di nuove operazioni in vista? Svanita l’idea di Ita Airways, il gruppo Msc è stato indicato come possibile acquirente di Italo, anche se finora l’operazione è stata smentita, e potrebbe anche entrare nel capitale di Moby con una quota del 49 per cento.