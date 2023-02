Wizz Air assume: open day a Milano per i piloti

13:01

Wizz Air ha organizzato una giornata di recruiting per i piloti. L’evento si svolgerà a Milano il prossimo 4 febbraio.

Dopo l’espansione in Europa, con la consegna di nuovi aeromobili e l'aumento delle rotte e delle frequenze, la compagnia aerea è pronta ad assumere più personale di volo. Attualmente Wizz Air sta reclutando capitani e primi ufficiali esperti con licenza Easa da inserire nelle sue 35 basi in 14 Paesi europei.



Come parte della campagna di reclutamento del personale di volo, Wizz Air organizzerà un evento che si terrà a Milano presso il Crowne Plaza Milan - Malpensa Airport alle ore 10. La registrazione non è obbligatoria. I candidati potranno conoscere il network e i piani futuri della compagnia aerea, le condizioni di formazione e di impiego, le opportunità di carriera, la progressione, i piani retributivi e i benefit. Tutte le posizioni aperte sono disponibili anche sul sito web di reclutamento piloti della compagnia aerea, dove i candidati sono invitati a presentare la propria candidatura in qualsiasi momento.



Tra i vantaggi che la compagnia aerea indica, vi sono l'opportunità di avanzare progressivamente e rapidamente nella carriera; bonus aggiunti allo stipendio base annuale dopo ogni mille ore di volo con Wizz Air; formazione di livello mondiale; contratto a tempo indeterminato; assicurazione per la perdita della licenza, assicurazione di viaggio e assicurazione sulla vita.



Questa l’agenda dell’Open Day: presentazione dell’azienda, della rete e piani futuri; formazione e condizioni di lavoro; opportunità di carriera, progressione, piani retributivi e benefit; sessione finale di domande.