Torino si promuove all’estero con Ryanair

Ha preso il via la seconda fase della campagna di comunicazione per posizionare Torino come destinazioni europea sfruttando le potenzialità della base Ryanair all’aeroporto di Caselle, da dove la compagnia opera già diversi collegamenti internazionali.

Il progetto, come si legge su Hotelmag, è finanziato dalla Camera di commercio in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e la partnership della stessa Ryanair.



L’obiettivo di questa fase è promuovere la destinazione su Regno Unito, Spagna, Danimarca e Svezia, attraverso un media mix Ryanair composto da: sito web; app; email dedicata.



“I risultati ottenuti durante la prima fase della campagna ci hanno portato a investire ulteriormente nei primi mesi del 2023 per far conoscere sempre di più la destinazione Torino in Europa – ha sottolineato Dario Gallina, presidente Camera di commercio di Torino -. Con la crescita del traffico aeroportuale sono evidenti i benefici che ricadono su tutti gli operatori del sistema accoglienza torinese”.



