Ryanair, continua la cavalcata: superati i 165 milioni di passeggeri all'anno

11:20

Ryanair mantiene alto il ritmo del traffico e parte con il turbo anche per il 2022. I risultati del primo mese dell’anno della low cost parlano di 11,8 milioni di passeggeri trasportati con un load factor pari al 91 per cento. Un risultato che segna un incremento rispetto allo scorso anno, influenzato ancora dalla pandemia, del 69 per cento.

Sul totale degli ultimi 12 mesi al 31 gennaio Ryanair compie un altro balzo in avanti e mette un tassello in più nella corsa al traguardo dei 200 milioni di pax annui. L’ultimo dato vede la low cost superare i 165 milioni, più del doppio rispetto ai dodici mesi precedenti.