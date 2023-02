B&B Hotels cresce in Italia con il Diano Marino Palace

16:24

Ancora una new entry italiana per B&B Hotels, che cresce sulla Penisola con una struttura in Liguria, il Diano Marina Palace albergo che sorge nell’omonima cittadina con affaccio sulla spiaggia tra Capo Berta e Capo Cervo.

Pubblicità

L’offerta è composta da 44 camere disponibili nella tipologia singola, doppia e matrimoniale. “La struttura offre tutti i servizi smart che caratterizzano l’ospitalità della catena, tra cui connessione Wi-Fi a 300 Mb/S illimitata e gratuita, climatizzazione autoregolabile, minibar e cassaforte elettronica, Smart TV 43" con Chromecast integrata – si legge in una nota della società -. A questi si aggiungono una serie di servizi premium pensati per rendere ogni soggiorno piacevole e rilassante: la spiaggia attrezzata convenzionata su cui si affaccia l’hotel; il solarium panoramico al 5° piano, il bar con il giardino d’inverno e il dehors con la vista sul mare”.



Tra i plus una sala wellness e la possibilità da parte dei clienti di potere usare delle biciclette per muoversi all’interno della cittadina.