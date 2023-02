16:56

Si chiama Destination You la campagna promozionale lanciata da Ita Airways nella settimana del Festival di Sanremo.

Il focus della campagna è l’attenzione per l’esperienza di viaggio: per Ita Airways volare infatti significa molto più che spostarsi da un luogo all’altro, ma vuol dire mettere al centro le persone e le loro storie.



La campagna sarà presente in diversi momenti TV rilevanti, dal tg ai programmi in prime time, fino alla finalissima del Festival.