Swiss riapre i voli sulla Cina: dal 3 marzo via al Zurigo-Shanghai

16:33

Si unisce anche Swiss alla pattuglia di compagnie aeree che riaprono i collegamenti con la Cina. Il vettore svizzero metterà la parola fine al lungo stop il prossimo 3 marzo con il ripristino del volo tra Zurigo e Shanghai.

Swiss inizierà ad operare questa rotta con un volo a settimana, si legge su Simpleflying, ma il servizio dovrebbe essere esteso a tre frequenze settimanali da aprile. Per la rotta verrà utilizzato un Boeing 777-300ER, anche se non si esclude il passaggio all’A340-300.



"È una priorità per noi soddisfare la domanda che ora sta crescendo di nuovo per i viaggi tra questi due importanti centri commerciali e oltre – evidenzia il chief commercial officer Tamur Gourdazi Pour -. Shanghai rimane uno dei punti chiave della nostra rete in termini di viaggiatori sia in entrata che in uscita".