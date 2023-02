Fly Jet Privati, logo e sito completamente rinnovati

15:12

Fly Jet Privati, brand del gruppo Rotstein Capital, ha presentato il restyling del sito web, arricchito nei contenuti e nell’offerta di servizi per clienti di target elevato, per riaffermare appieno la propria mission.

Pubblicità

“Con un logo rinnovato, l'introduzione del nuovo pay-off del brand e una comunicazione più mirata alla clientela high standing che si caratterizza nel messaggio: ‘Un jet personale, dai valore al tuo tempo’, vogliamo evidenziare la possibilità di volare per affari, per turismo o per entrambi, con la massima flessibilità e comodità” ha spiegato il ceo, Renzo Pisu.