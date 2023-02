Treno di Dante, nel 2023 tappe anche a Ferrara e Bologna con nuove formule ‘slow’

19:30

Il Treno di Dante va in 'Crociera nelle Città d’Arte'. Per la sua terza stagione, il convoglio dalle antiche carrozze 'Centoporte' aggiunge nuove tappe al tragitto dell’esilio del Sommo Poeta.

Dall’8 aprile al 4 giugno 2023 e, dopo la pausa estiva, dal 2 settembre al 1° novembre, sarà possibile percorrere la tratta Firenze-Ravenna in uno o tre giorni, con accoglienza a scelta fra Faenza e Brisighella, nonché soste a Ferrara e Bologna (con crociere speciali guidate sia nel weekend pasquale che per la Festa della Repubblica). Disponibile pure la versione Gran Tour di sette giorni, in aggiunta al tradizionale itinerario giornaliero per gli antichi borghi e le sagre dell’Appennino tosco-emiliano.



“Puntiamo a superare i quasi 7mila passeggeri del 2022 - ha dichiarato Massimo Bucci, presidente del Treno di Dante (nella foto) - oltre che rafforzare le presenze straniere, pari oggi al 17% e per lo più provenienti dal nord Europa. Con più di mille pacchetti venduti, di cui 367 con pernottamento, la formula 'slow' ideata con Fondazione Treni Storici, Regione Emilia Romagna e Toscana può affermarsi anche fra under50 e giovani, tant’è che pensiamo di riproporla con nuovi itinerari in altre aree del territorio”. A. C.