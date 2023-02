Heathrow: gli scioperi minacciano la Pasqua

14:45

Non si frenano le proteste a Heathrow. Ora gli scioperi degli addetti impegnati nei controlli di frontiera rischiano di mettere in pericolo anche le vacanze di Pasqua.

Come riporta travelmole.com, questa settimana le parti sociali procederanno con una votazione per valutare eventuali proteste. Che potrebbero coinvolgere direttamente il periodo delle festività di primavera.



Per il momento è stata rifiutata un'offerta di aumento salariale del 10%. Ma l'aeroporto ha fatto sapere che in caso di ulteriori proteste l'offerta verrà ritirata.