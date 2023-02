I palloni spia sono un pericolo per i voli passeggeri? Gli scenari e le ipotesi

16:56

Il termine corretto è 'Ufo', acronimo che in realtà non significa necessariamente che si abbia a che fare con qualcosa di alieno come nei film di fantascienza. Si tratta di 'oggetti volanti non identificati' e, nell'ultima settimana, ne sono stati abbattuti tre in Nord America, oltre a un altro oggetto volante identificato come pallone spia.

A questo punto il mondo dell'aviazione non ha potuto fare a meno di chiedersi se questo tipo di dispositivi possa rappresentare o meno un pericolo per i voli civili.



La risposta, in sintesi, è negativa. Ma con qualche distinguo, come riporta corriere.it. I palloni spia non rappresentano un problema se utilizzati correttamente, dal momento che volano a una quota superiore rispetto a quella dei voli civili e degli elicotteri. Si parla di svariate migliaia di chilometri di differenza, dal momento che i palloni spia volano tra i 17 e i 42 chilometri e i voli con passeggeri tra i 7 e il 14 chilometri di quota.



In teoria, dunque, l'aeromobile di una compagnia aerea non potrebbe mai trovarsi ad avere a che fare con un pallone spia. Tuttavia quello abbattuto nei giorni scorsi si trovava a 6 chilometri di altezza; e infatti ha scatenato subito la reazione del governo Usa.



Ma se un pallone spia dovesse colpire un aereo cosa accadrebbe? Lo scenario è simile al tenuto bird strike, con le medesime possibili conseguenze, dal danneggiamento dei motori all'annullamento della visibilità per pilota e copilota.