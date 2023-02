08:03

Pubblicità

"Riprende vita tornando da protagonista, insieme a easyJet, sull’hub aeroportuale numero uno del Nord Italia. Il Terminal 2 di Malpensa ha già iniziato il conto alla rovescia, ed è pronto a riattivarsi per la Summer 2023. La data della riapertura è fissata al 31 maggio prossimo, in netto anticipo sui tempi previsti, che prospettavano il 2026 come anno di riavvio dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia.



La progressiva, forte ricrescita del traffico aereo ha, infatti, indotto a valutare l’idea di anticipare la ripresa delle operazioni sul T2, anche per evitare congestionamento e disagi soprattutto durante l’alta stagione turistica.



E se per la società di gestione degli aeroporti milanesi questo step ha una valenza importante, se non addirittura fondamentale, ancora di più lo è per easyJet, che può finalmente fare ritorno nella sua ‘casa esclusiva’, che, grazie al restyling, sarà più consona alle richieste del viaggiatore contemporaneo e più rispondente alle esigenze di sostenibilità. “Riaprire il Terminal 2 - ha detto Armando Brunini, a.d. di Sea -, base di easyJet, prima compagnia per voli e passeggeri a Malpensa, è un’ulteriore conferma che"... (prosegue sulla Digital edition dell'edizione quotidiana di TTG Magazine)