12:14

Traffico aereo in tilt in Germania. Lavori alla rete ferroviaria di Francoforte avrebbero causato un guasto ai sistemi informatici di Lufthansa, portando la compagnia ad annullare e ritardare nelle ultime ore centinaia di partenze, lasciando a terra migliaia di passeggeri nel Paese e nel mondo.

Secondo quanto riporta Ansa.it, per limitare i disagi, l’ente per la sicurezza del trasporto aereo ha provveduto a chiudere le piste di atterraggio all’aeroporto di Francoforte, dirottando gli aerei in volo verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf.



Le indicazioni di Lufthansa

Sui suoi canali social, il Gruppo Lufthansa ha assicurato di essere al lavoro per “trovare rapidamente una soluzione” al problema. “Fino ad allora – si legge nei post - chiediamo a tutti i passeggeri interessati che volano su voli nazionali Lh di prenotare un biglietto ferroviario o richiedere un rimborso”.



I disagi per i clienti in viaggio sulle rotte domestiche potrebbero protrarsi fino a domenica.