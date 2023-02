Ryanair e il Fellini di Rimini rinnovano l’accordo: obiettivo 2 milioni di posti

12:56

Il progetto è ambizioso: mettere in vendita due milioni di posti dal 2023 al 2028. Questo quanto prevede il rinnovo della partnership tra l’Aeroporto Fellini di Rimini e Ryanair, che per la nuova stagione 2023/2024 si pongono l’obiettivo di vendere 300mila biglietti, per poi salire a 346mila il prossimo anno e via via stagione dopo stagione fino ad arrivare, appunto, a quasi due milioni.

L'internazionalizzazione dell'offerta

“Puntiamo da sempre all’internazionalizzazione della nostra offerta turistica, una partita in cui l’Alta Velocità e i collegamenti aerei giocano un ruolo fondamentale - fa notare, come riporta riminitoday.it, Andrea Corsini, assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia Romagna -. L’accordo pluriennale tra Ryanair e il Fellini, porta d’ingresso alla vacanza in Romagna, ma non solo, è un importante tassello del posizionamento della nostra proposta turistica sullo scenario globale”.



Una partnership storica, quella tra lo scalo e il vettore, iniziata 25 anni fa, rinnovata alla Bit di Milano e che ora vede Ryanair mettere a disposizione il 13% di posti in più rispetto all’estate 2022, supportando oltre 140 posti di lavoro locali.