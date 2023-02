Ita Airways, sciopero di 4 ore il 28 febbraio

15:08

Prosegue la guerra sulle retribuzioni tra sindacati e Ita Airways. Proprio in merito al nodo degli stipendi è stato indetto dalle parti sociali uno sciopero che farà incrociare le braccia ai dipendenti per 4 ore, dalle 10 alle 14, del prossimo 28 febbraio.

Come precisa ilsole24ore.com la protesta coinvolgerà il personale di terra e gli assistenti di volo.



Lo sciopero, nota ancora il sito del quotidiano finanziario, arriva proprio mentre le trattative con Lufthansa per l'acquisizione del 40% di Ita Airways sono in stadio avanzati. A questo proposito la compagnia italiana aveva posto come condizione per gli aumenti che i medesimi fossero concordati con i tedeschi di Lh, dal momento che influenzerebbero il costo del lavoro e dunque i conti.