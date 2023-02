Venerdì 17 trasporti a rischio in alcune città per lo sciopero indetto da Usb

11:43

Milano, Roma, Bologna e Napoli. Sono queste le città che saranno maggiormente interessate dallo sciopero di 24 ore nei trasporti che metteranno a rischio sia treni sia il trasporto pubblico locale.

Lo stop, indetto da Usb per “rivendicare la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri”, come si legge in una nota del sindacato, sarà articolato in fasce orarie differenti in base agli orari protetti. Per quanto riguarda l’area di Milano oltre a mezzi pubblici, metro e Trenitalia potrebbero incrociare le braccia anche i dipendenti di Trenord.