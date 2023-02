Lufthansa Group lancia le Green Fares per tutte le compagnie del gruppo

08:00

Sono già disponibili le nuove Green Fares di Lufthansa Group, le tariffe che includono già la compensazione delle emissioni di CO₂ legate al volo grazie all’utilizzo 20% di carburanti sostenibili per l'aviazione. Le Green Fares offrono anche miglia di status aggiuntive e un'opzione di riprenotazione gratuita.

Le tariffe saranno disponibili per voli su Europa, Marocco, Algeria e Tunisia di tutti in brand del gruppo e possono essere prenotate tramite i siti web delle compagnie aeree e la piattaforma Ndc.



“Anche i viaggiatori per lavoro godranno delle nuove tariffe – si legge in una nota di Lh -, che nello specifico includono nel prezzo del biglietto per il traffico europeo anche una riduzione di CO2 con il Sustainable Aviation Fuel (20%) e la compensazione delle restanti emissioni di CO2 attraverso progetti di alta qualità per la protezione del clima (80%). I clienti aziendali del Gruppo Lufthansa aderenti riceveranno un certificato di mitigazione delle emissioni di CO2 per la riduzione di CO2 ottenuta con il Sustainable Aviation Fuel”.