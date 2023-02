Eva Air raddoppia i collegamenti da Milano a Taipei

15:31

Eva Air raddoppia i collegamenti non-stop fra Milano e Taipei. Dal prossimo 16 maggio i voli raggiungeranno le 4 frequenze settimanali con partenza da Malpensa.

Eva Air ha dato il via alle operazioni in Italia nel mese di ottobre del 2022 con due frequenze settimanali, ampliando per la prima volta in 25 anni il network europeo della compagnia e introducendo il primo volo che collega direttamente l’Italia settentrionale con Taipei, hub strategico per l’Estremo Oriente.



“L’annuncio del raddoppio delle frequenze di Eva Air, in così poco tempo dall’avvio della rotta, è un tangibile segno dell’ottima risposta e del gradimento del mercato per il nuovo collegamento – dichiara Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development Sea, Aeroporti di Milano -. Milano Malpensa si conferma così come un “must have” nel network delle compagnie di qualità grazie al suo grande potenziale di mercato e all’attrattività di Milano e della Lombardia come destinazione”.