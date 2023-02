Germania, sciopero in 7 aeroporti: cancellati oltre 2000 voli

12:30

Sono oltre 1300 i voli cancellati da Lufthansa e oltre 1000 quelli annullati da altri vettori nella giornata odierna, a causa delle agitazioni in corso negli aeroporti della Germania.

Pubblicità

Nel Paese è in corso uno sciopero indetto dal sindacato Verdi per sostenere la richiesta dei lavoratori di sette scali, inclusi gli hub di Francoforte e Monaco, di un aumento dei salari del 10%.



I disagi

Secondo le stime, le manifestazioni in corso negli aeroporti tedeschi avranno ripercussioni su circa 300mila passeggeri, in Germania e nel mondo.



Sul fronte delle riprotezioni, riporta Travel Mole, Lh ha garantito ai passeggeri interessati dalle cancellazioni la possibilità di rischedulare le partenze e fornito, ove possibile, servizi alternativi di trasporto ferroviario.



Per il Gruppo si tratta di una settimana particolarmente difficile, dopo il guasto ai sistemi informatici che nei giorni scorsi ha messo in tilt l'operativo e che, sulle tratte nazionali, avrà ripercussioni fino a domenica.