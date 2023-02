Ue, ok ad aiuti di stato per 1,4 miliardi per Air France

19:28

La Commissione europea ha dato il via libera a una misura di aiuto fino a 1,4 miliardi per Air France. La Ue ha stabilito che la misura è in linea con le norme sugli aiuti di stato.

La misura è destinata a risarcire la compagnia aerea per i danni subiti tra il 17 marzo e il 30 giugno 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni di viaggio messe in atto per limitare la diffusione del virus.



Questa misura segue 7 miliardi di euro di sostegno alla liquidità per Air France e una misura di 4 miliardi di euro per la ricapitalizzazione della compagnia aerea.