14:39

Saranno 21 i Paesi che saranno collegati con l’aeroporto di Olbia. Il network che partirà il prossimo 26 marzo prevede un totale di 73 destinazioni, 54 delle quali internazionali, garantendo così un’offerta da 3,7 milioni di posti.

Sedici le novità che verranno messe in campo quest’anno: Barcellona, Bilbao, Firenze, Lilla, Madrid, Marsiglia, Nizza, Parigi Charles de Gaulle, Tolosa e Valencia per quanto riguarda Volotea (che sale così a 28 destinazioni in totale sul Costa Smeralda), Birmingham di Jet2com, Atene e Dublino, operate dalle due new entry del portafoglio di oltre 35 vettori dell’aeroporto di Olbia: Aegean e Aer Lingus. New entry anche sul fronte charter con Porto, Braunschweig e Kassel.



Per quanto riguarda i vettori easyJet manterrà un ruolo di primo piano con 19 destinazioni e 1,2 milioni di posti offerti. “Un’importante novità si registra anche per le tratte in regime di Continuità Territoriale – aggiunge una nota della Geasar, la società di gestione dello scalo -: il collegamento con Milano Linate verrà operato per la prima volta da Aeroitalia, mentre quello con Roma Fiumicino sarà garantito da Aeroitalia e Volotea”.