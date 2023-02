Il 'mistero' dell'aereo coloratissimo in volo sopra a Malpensa

17:30

Forse a qualcuno sarà capitato di vedere un aereo coloratissimo volare nei cieli sopra all’aeroporto di Malpensa senza riuscire a capire a quale compagnia appartenga.

Ebbene, mistero svelato: si tratta, come spiegato da Malpensanews, di un aereo piuttosto conosciuto, un Airbus 380 di Emirates.



La livrea cassolutamente unica he lo contraddistingue è stata realizzata in occasione di Expo Dubai 2020, l’evento internazionale svoltosi tra il 1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

La scritta ‘Be part of Magic’ visibile sull'aereo era lo slogan scelto dalla compagnia proprio in quell’occasione.