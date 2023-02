08:03

Per tre giorni, da oggi fino a giovedì, chi deve volare con Ita Airways dovrà effettuare il check in solamente in aeroporto. Uno stop temporaneo che a Roma Fiumicino e Milano Linate potrebbe in realtà durare solamente un giorno.

La decisione è stata presa in concomitanza con la messa online del nuovo sistema di prenotazione, un passaggio tecnologico che richiede tempi tecnici abbastanza lunghi considerando la complessità dell’operazione. Per effettuare questo intervento la compagnia ha avvisato via mail tutti i passeggeri coinvolti (oltre 50mila).



Le indicazioni ai passeggeri

Considerando i tempi tecnici per effettuare il check in aeroporto Ita Airways ha anche avvisato i passeggeri di presentarsi nello scalo con un anticipo maggiore rispetto ai tempi canonici. Il vettore ha inoltre spiegato sulla nota informativa presente sul sito che “dalle 18.00 del 22 alle 12.30 del 23 febbraio, inoltre, il sito ita-airways.com e la App Ita Airways non saranno disponibili. In questa fascia oraria non sarà possibile effettuare acquisti e/o cambi di biglietti neanche presso le biglietterie aeroportuali e il Customer Center Ita Airways”.