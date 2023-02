Grandi Navi Veloci compie 30 anni. Della Valle: “In arrivo 4 nuove unità”

11:44

Torna l’advance booking e anche in casa delle compagnie di traghetti si torna a prendere fiato. Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director di Grandi Navi Veloci (nella foto), non ha dubbi: “L’ottimismo di questi giorni si fonda su solide basi. Da ottobre i numeri sono tornati elevati e abbiamo registrato una positiva ripresa del booking anticipato, favorita dalla possibilità di cancellare la prenotazione fino a sette giorni prima della partenza. E dalle promozioni messe in campo, l’ultima delle quali realizzata per i giorni di San Valentino”.

Dopo un 2022 che ha segnato un incremento del 40% sul volume di passeggeri rispetto al 2019, la speranza per quest’anno è quella di raddrizzare la barra anche sul fronte degli utili. “E’ indubbio che l’anno scorso, causa incremento dei prezzi, si sia dovuta sacrificare la marginalità, ma quest’anno siamo fiduciosi in una ripresa anche sotto questo aspetto”.



Le carte in regola per fare bene ci sono tutte: “Con 31 linee servite, riconfermiamo tutte le rotte che raggiungono non solo Sicilia e Sardegna, ma anche Albania, Marocco, Baleari e Tunisia, consentendoci di essere annoverate fra le tre maggiori compagnie al mondo per numero di letti disponibili. E grazie agli investimenti previsti nel piano industriale, la flotta di 25 navi sarà ampliata. Abbiamo quattro navi in arrivo dal 2024 e poi un’unità ogni sei mesi, tutte a basso impatto ambientale e dotate delle più moderne facilities come il wifi nelle aree di bordo”.



Uno sviluppo così importante porterà Gnv a presidiare nuove rotte: “Abbiamo allo studio linee diverse, ma al momento è ancora prematuro parlarne”.



Intanto, nel trentesimo anniversario di attività, è però già chiaro un primo obiettivo, quello di “trasportate quest’anno 2 milioni 540mila passeggeri”.

Isabella Cattoni