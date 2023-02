Gli A350 destinati ai vettori russi saranno consegnati a Air India

08:47

Gli ordini erano bloccati a causa delle sanzioni, ma il maxiordine di Air India ha creato un nuovo canale. Gli A350 in produzione per le compagnie aeree russe non possono essere consegnati a causa delle sanzioni, ma Airbus li 'dirotterà' verso l'India. Non solo: una parte sarà destinata anche a Turkish Airlines.

Come riporta preferente.com, questa mossa ha persesso alla compagnia indiana di 'saltare la coda' e aggiudicarsi i primi 6 A350-900 che usciranno dalla fabbrica e che inizalmente erano destinati alla Russia.



La lunga lista d'attesa, del resto, consente a Airbus di non essere preoccupata per la perdita degli ordini di Mosca. E, per assurdo, anche Aeroflot ormai di quegli aeromobili non ha più bisogno, dal momento che non può volare verso un considerevole numero di destinazioni e comunque non disporrebbe dei pezzi di ricambio per mantenerli in attività.