Cathay raddoppia su Milano Malpensa: più opzioni per raggiungere la Cina via Hong Kong

15:28

Verrà operato di domenica dall’aeroporto di Milano Malpensa il secondo volo su Hong Kong di Cathay Pacific. Grazie anche alla riapertura della Cina e alla possibilità di connessioni il vettore ha deciso di aumentare le frequenze sull’Italia.

“Questa è un’ulteriore dimostrazione che il gruppo è fortemente impegnato a ripristinare l’intera connettività, potenziando sempre più i collegamenti per raggiungere, via Hong Kong, anche le altre destinazioni del network – commenta il regional head of trade sales Europe Daniele Borgogna -. Come gruppo prevediamo di tornare a garantire circa il 70 per cento della capacità di volo passeggeri pre pandemia entro la fine dell’anno”.



Il secondo volo su Milano sarà operato con un A350-900 da 280 posti di cui 38 in business e 28 in premium economy.