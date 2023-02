Grimaldi Lines: protocollo d'intesa con  lo Stato Maggiore della Difesa

08:00

Prende il via il protocollo d’intesa che vede protagonisti Grimaldi Lines e lo Stato Maggiore della Difesa. Un accordo che consentirà al personale militare e civile di usufruire di sconti differenziati su tutti i collegamenti marittimi operati dalla compagnia.

“I nostri collegamenti marittimi consentono di raggiungere tutte le più belle destinazioni del Mar Mediterraneo, viaggiando comodamente anche con il veicolo al seguito – ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager –. Sono quindi il mezzo di trasporto ideale per la vacanza in famiglia, in gruppo o in coppia, ma anche per chi lavora lontano dal suo contesto familiare, come spesso accade al personale militare e civile della Difesa a cui dedichiamo questa iniziativa, con piacere e riconoscenza”.



Gli sconti saranno validi sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (limitatamente alle tratte da/per Brindisi), Tunisia e viceversa.