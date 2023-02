08:48

Via libera da parte del consiglio di amministrazione di Ita Airways all’aumento salariale dei dipendenti richiesto dalle associazioni sindacali. Un passo importante che da una parte consente di scongiurare lo sciopero del prossimo 28 febbraio (la revoca è attesa per oggi anche se le sigle hanno già espresso soddisfazione per la decisione) e dall’altra permette di aggiungere un altro tassello importante per il completamento delle trattative tra il Mef e Lufthansa per l’ingresso del gruppo tedesco nella compagnia: l’obiettivo è arrivare alla firma per la cessione del 40 per cento delle quote entro marzo.



Le motivazioni

In una nota Ita sottolinea che “l’adeguamento salariale è un tassello fondamentale di attuazione del piano di crescita di Ita Airways che si doterà di una struttura di costi coerente, riuscendo ad essere attrattiva in un mercato in espansione che registra un aumento della competitività nei diversi settori domestico, internazionale e intercontinentale”. In questo contesto “la manovra salariale sarà strutturale e permetterà alla Compagnia di valorizzare il personale formato e addestrato grazie agli investimenti dell’azienda. Inoltre, potrà così sostenere una campagna di assunzioni in un mercato fortemente competitivo”.



I termini dell'intesa

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore il preaccordo siglato dai sindacati e dall’amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini prevederebbe un aumento del 38 per cento per i piloti e del 23 per cento per gli assistenti di volo; scatti che saranno effettivi dopo 15 mesi dall’assunzione (i primi adeguamenti arriveranno quindi ad aprile).