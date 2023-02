United: i minori di 12 anni potranno sedersi vicino agli accompagnatori senza fee

15:16

Nuova policy family-friendly per United Airlines. La compagnia ha annunciato che garantirà ai minori di 12 anni il posto al fianco dell'accompagnatore adulto senza il pagamento di una fee aggiuntiva.

Come riporta ttgmedia.com, la politica si applicherà a tutte le classi di servizio dalla Basic Economy in su, ma escluderà l'Economy Plus con spazio extra per le gambe.



Nel caso in cui i posti adiacenti non siano disponibili, precisa il vettore, sarà offerta l'opportunità di cambiare gratuitamente volo, scegliendo un altro collegamento per la medesima destinazione, senza nessun addebito per eventuali differenze di prezzo.



La policy non sarà aggiornata per le classi di servizio Polaris e United First Class.