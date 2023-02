Ryanair, salgono a 22 le rotte estive sullo scalo di Alghero

08:47

Saranno 22 le rotte che verranno operate nel corso dell’operativo estivo sullo scalo sardo da Ryanair. Il vettore low cost rinnova l’impegno sull’isola e mette in pista anche due nuove rotte, Billund e Firenze.

La programmazione prevede inoltre il potenziamento delle frequenze su tre collegamenti esistenti, Bari, Bratislava e Milano (per quest’ultima verranno effettuate fino a 40 frequenze alla settimana). L’offerta complessiva ammonterà così a 850 mila posto, più del doppio rispetto al periodo pre Covid.



“Grazie a tutti i passeggeri trasportati ogni anno sullo scalo algherese – ha sottolineato Fabio Gallo, cfo e business development director di Alghero Airport - Ryanair rappresenta un partner fondamentale non solo per SOGEAAL, ma anche per tutto il territorio del Nord Ovest, poiché contribuisce a sostenere l’economia del territorio e a rendere più concreta la prospettiva per tutti gli imprenditori di recuperare appieno e più velocemente le perdite sofferte nel recente periodo di crisi”.