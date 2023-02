Wizz Air, nuovo volo da Fiumicino verso la Polonia

12:46

Wizz Air ha annunciato il lancio di un nuovo volo da Roma Fiumicino. Si tratta del collegamento verso l'aeroporto di Rzeszów-Jasionka, in Polonia, che sarà operato con cadenza bisettimanale, con decolli ogni martedì e sabato. Il volo, come riporta una nota della compagnia aerea, debutterà il prossimo 6 giugno.

"Wizz Air è lieta di continuare a offrire sempre più opportunità di viaggio ai cittadini di Roma - commenta - Tamara Nikiforova, corporate communications manager della low cost -. Con questa rotta unica servita solo da Wizz Air, quest'estate ci saranno in totale 69 rotte disponibili per i viaggiatori da Roma. Siamo inoltre felici di operare con il più ecologico aeromobile a fusoliera stretta A321neo, assicurando che la nostra espansione in Italia porti al mercato non solo opzioni di viaggio più convenienti ma anche più sostenibili".