Boeing interrompe le consegne del B787 Dreamliner per controlli sulla fusoliera

11:05

Ancora uno stop per le consegne del B787 Dreamliner da parte della Boeing. A determinare il blocco, destinato a creare nuovi problemi ai vettori in attesa degli aerei per aumentare l’offerta sul lungo raggio, questioni legate alla fusoliera, come già emerso in passato, quando l’azienda aveva interrotto le consegne per circa un anno.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, la questione fatta emergere dalla Federal Aviation Administration, è stata definita dalla Boeing un errore di analisi, che però non mette a rischio i modelli di aerei già in servizio.



La compagnia ha detto che nel breve termine ci sarà un impatto sulle consegne, ma al contempo la produzione andrà avanti e si dichiara fiduciosa in una soluzione rapida.