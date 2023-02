Rfi, un bando per riqualificare la stazione di Milano Porta Garibaldi con la street art

21:00

Murales per dare una nuova veste alla alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Rete Ferroviaria Italiana, in collaborazione con l’associazione Nuova Acropoli, ha lanciato un bando per invitare artisti e cittadini ad avanzare proposte e idee di street art per sostituire i murales deteriorati dal tempo o dagli atti vandalici.

Per partecipare c’è tempo fino al 15 aprile.



Il bando rientra nel progetto ‘CosìMiPiace’, ideato e realizzato da Nuova Acropoli, in collaborazione con Rfi, per promuovere la trasformazione degli spazi urbani più anonimi. Un progetto che ha già portato alla riqualificazione di aree ferroviarie nelle stazioni di Milano Porta Garibaldi, Porta Genova, Greco Pirelli, Romolo, San Cristoforo e Corsico.