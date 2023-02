07:42

Dopo avere attraversato un lunghissimo tunnel poter parlare di nuovo di numeri importanti suona un po' come una liberazione. Lo dimostra il sorriso con cui Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, nel servizio di apertura di TTG Magazine, anche online sulla Digital edition, racconta a TTG Italia come sarà l'estate di Malpensa e Linate. E non importa se non si può ancora parlare di crescita, come magari avveniva spesso in passato, perché oggi, dopo la lunga parentesi Covid, raggiungere il pareggio sul 2019 suona come una vittoria tanto schiacciante quanto sudata.

Intanto i numeri della summer: i due aeroporti complessivamente saranno collegati con oltre 160 destinazioni con voli operati da 75 compagnie aeree verso 72 Paesi. Questo consentirà di avere un'offerta da oltre 14 milioni di posti: in pratica i numeri del pre-pandemia nonostante ci sia ancora da mettere in conto il gap che ancora esiste sul lungo raggio, il cui recupero è sicuramente più lento. "Nelle ultime ore ci sono state le belle notizie del raddoppio delle frequenze di Eva Air (da 2 a 4, ndr) e di Cathay che passerà a due voli alla settimana - evidenzia Tucci -. Sono piccoli segnali ma importanti, anche perché è proprio l'Asia il mercato long haul che ancora ci manca".



