10:19

Proseguono a tappe forzate gli incontri per mettere a punto le strategie per l’ingresso di Lufthansa in Ita Airways, con i tedeschi che sembrano avere grandi ambizioni forti aspettative sulla compagnia italiana, con Fiumicino nuovo hub con vista sul Mediterraneo e soprattutto su Africa e Americhe.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, il piano definitivo dovrebbe essere redatto entro la metà di marzo per poi arrivare alla firma dell’accordo con il Mef nella seconda metà dello stesso mese. In contemporanea verrebbe messo a punto anche un programma per gestire la stagione estiva di Ita in quella fase temporale in cui Lufthansa non potrà ancora prendere il timone della compagnia in attesa dai passaggi burocratici fondamentali, primo fra tutto quello della Commissione Ue.



Questione alleanze

In questa fase si prospetta un passaggio che potrebbe complicare l’estate della compagnia italiana, ovvero la possibile conclusione anticipata degli accordi con Air France-Klm e Delta sulle rotte transatlantiche che, sempre secondo l’analisi del Corriere, portano nelle casse di Ita 270 milioni di euro. Per fare fronte a questo stop si starebbe mettendo a punto un accordo temporaneo con United, che ha appena annunciato il raddoppio del volo su Napoli da New York in estate.



Questa mossa farebbe da preludio all’uscita da SkyTeam per fare spazio all’ingresso in Star Alliance, mentre più in là (si ipotizza secondo semestre 2024) potrebbe esserci l’ingresso di Ita nella joint venture con United e Air Canada oltre a Lufthansa.