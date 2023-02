Aeroitalia: da giugno nuova rotta tra Alghero e Perugia

11:04

Aeroitalia atterra anche in Umbria con il lancio del nuovo volo tra Perugia e Alghero che debutterà il prossimo primo giugno. Si tratterà di un collegamento bisettimanale che verrà effettuato con un B737-800 nei giorni di giovedì e domenica.

“Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l’aeroporto di Perugia – commenta l’a.d. Gaetano Intrieri -, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia. L’obiettivo della compagnia è quello di fornire il miglior rapporto qualità-prezzo sia per i clienti business che leisure, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare”.



Aeroitalia diventa così la sesta compagnia a operare sullo scalo umbro.