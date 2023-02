Gallego, Iag: “Non escludiamo altre opportunità, compresa Tap”

14:44

“Siamo concentrati sull’operazione Air Europa, ma non chiudiamo la porta a nessun’altra opportunità, compresa quella di Tap”. Luis Gallego, ceo di Iag, il gruppo che controlla British, Iberia, Vueling e Aer Lingus, apre una nuova finestra nel processo di consolidamento mettendosi in competizione con Air France-Klm e Lufthansa.

Il vettore portoghese sembra rappresentare al momento una pedina fondamentale a cui stanno guardando tutti i big europei dopo che il Governo del Paese ha ufficializzato l’intenzione di privatizzare il vettore. Ad attrarre gli appetiti delle major del Vecchio Continente la forte presenza sulle rotte transatlantiche e in particolare quelle verso il Sud America.



Candidato numero uno per Tap resta comunque il gruppo franco-olandese Af-Klm che ha necessità in questo momento di rispondere alle operazioni di Iag con Air Europa e Lufthansa con Ita.