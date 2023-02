Air Transat lancia i voli in connessione sulla California da Roma e Venezia

16:25

Air Transat amplia gli orizzonti e si inserisce sulla domanda tra Italia e Stati Uniti lanciando i voli in connessione da Roma e Venezia verso Los Angeles e San Francisco.

Il vettore rappresentato in Italia da Rephouse aggiunge così alla programmazione diretta tra Italia e Canada la possibilità di raggiungere via Montreal o Toronto anche la California con quattro voli alla settimana da Roma su Los Angeles e tre su San Francisco in aggiunta ai due voli alla settimana da Venezia verso Los Angeles.



Ampio network per la summer

“In generale – aggiunge il vettore in una nota -, la compagnia ha confermato la crescita della sua capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, Air Transat offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale”.