di Alberto Caspani

08:01

“Oggi tutti vogliono viaggiare in prima”. Sea Aeroporti Milano ha preso in parola la canzone di Ligabue e, per offrire un servizio ancor più distintivo della lounge "Montale" presente nello scalo di Malpensa (200 posti), ha inaugurato anche una lounge “Premium” di circa 96 posti.

“Il nuovo spazio è pensato per finalità prettamente luxury - spiega Luigi Battuello, direttore commerciale non aviation Sea Aeroporti Milano - e ad esso indirizzeremo quella clientela che, dopo la ripresa post-Covid, ha accettato con fatica la condivisione delle altre lounge aeroportuali con un numero crescente di famiglie e giovani influencer. Sono in via di definizione accordi d'uso non solo con le compagnie aeree già convenzionate con la Montale, ma anche con realtà dell’hospitality e del settore finanziario, partendo da una quota lancio online di 69 euro”.



Dotata di una saletta per eventi esclusivi, di un corridoio direttamente collegato a un finger aeroportuale, la nuova “Premium” vanta un’offerta gastronomica di prim’ordine sia a buffet che per il servizio à la carte (gestito da due chef), con poltrone di design Frau, bagni con docce incluse e prayer room.