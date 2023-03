Altro stop nei cieli internazionali: aerei a terra per la colombiana Viva Air

12:00

Ancora uno stop forzato nel mondo delle compagnie aeree in questo inizio di 2023. Dopo i casi di Flybe e Flyr in Europa è ora la volta della colombiana Viva Air, che ieri ha deciso di mettere a terra tutti gli aerei non essendo più in grado di garantire le operazioni a causa della propria crisi finanziaria.

La low cost era da tempo finita nel mirino di Avianca, che aveva manifestato l’intenzione di rilevarla. Tuttavia il processo è stato più volte rinviato fino a che le casse di Viva sono andate esaurendosi. Proprio per questo, si legge su Simpleflying, il vettore ha accusato le autorità di non avere favorito il processo di integrazione.