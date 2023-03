Fto: “Forti dubbi sulla scelta di Aeroitalia per la continuità territoriale”

10:07

Arriva anche da Fto il monito sui voli in continuità territoriale tra la Sardegna e gli aeroporti di Milano e Roma. A finire sotto accusa in questo caso è la politica adottata da Aeroitalia nei confronti della distribuzione.

Come spiega il referente per l’isola Stefano Vavoli “una compagnia come Aeroitalia non può permettersi di dire che non tiene conto della posizione e delle richieste di agenzie di viaggi e tour operator. Il loro call center ancora non è pienamente efficiente e ci sono problemi anche sul gds, ossia la piattaforma di bigliettazione. Chi vince una gara dovrebbe poi garantire tutti i requisiti per ottemperare agli obblighi che l’incentivo comporta”.



Nel mirino anche la questione sui pochi aerei nella flotta della compagnia: “Appena domenica scorsa è stato cancellato per un guasto il volo tra Fiumicino e Alghero – sottolinea Vavoli -. Su Linate, ad esempio, notiamo prezzi altissimi su luglio ai danni dei viaggiatori non residenti: si tratta di un guaio per l’incoming, qui è in ballo la stagione estiva e le incognite non ci fanno stare assolutamente tranquilli”.