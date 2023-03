Belmond: due nuove Gran Suite per il treno di lusso Royal Scotsman

10:44

Sono due le nuove suite, ispirate al design di una casa di campagna, che si uniranno, a partire dal maggio 2024, al treno di lusso di Belmond Royal Scotsman, A Belmond Train, Scotland.

Le due Grand Suite portano a quattro le categorie di sistemazione a bordo delle carrozze, che dispongono anche di cabina matrimoniale, cabina doppia e singola. Sono molto spaziose e ricche di riferimenti alla cultura scozzese e alle sue bellezze naturali. Gli interni sono il risultato di una lavorazione artigianale con rivestimenti, tappezzerie e mobili declinati nelle tonalità del verde, del grigio, del beige e del blu, per rispecchiare i colori del paesaggio circostante. Materiali locali come la pietra e il legno sono stati largamente utilizzati per la realizzazione dei bagni privati e una boiserie in legno scuro ricca di intarsi riveste le pareti per accogliere all'interno dell'ambiente un letto matrimoniale con testiera capitonné, una toeletta con sgabello, un tavolo da pranzo in larice scozzese e un angolo di relax con divano e poltrona.



I servizi per gli ospiti

Gli ospiti delle Grand Suite potranno usufruire inoltre di trasferimenti privati e di un trattamento nella spa itinerante del treno, unica nel suo genere in Europa.



Il Royal Scotsman, che dispone di due carrozze ristorante, spa e programma di intrattenimento dal vivo per tutta la durata del soggiorno, percorre itinerari attraverso le Highlands con viaggi a tema da due a sette notti, tutti con partenza e ritorno dalla stazione di Edimburgo Waverley. Tra le attività proposte nuoto in acque libere, foraging, rafting, degustazioni di whisky e visite a numerosi castelli.