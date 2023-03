Ita Airways, Avolon consegna l'ultimo A320neo per il corto raggio

08:46

Nuovi aeromobili per il corto raggio targato Ita Airways. La compagnia aerea ha preso ieri in consegna l'ultimo dei tre nuovi A320neo da Avolon, società di leasing basata in Irlanda, che ha portato così a termine la sua commessa.

Sale così a cinque, riporta simpleflying.com, il numero degli aeromobili della famiglia A320neo nella flotta del vettore.



Oltre a garantire una riduzione del 20% delle emissioni, i nuovi aerei offriranno ai passeggeri ambienti più comodi: sono dotati infatti di una cabina moderna, dotata di sedili più ampi.