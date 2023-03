Sciopero all’aeroporto di Melbourne: previsti disagi e cancellazioni

15:55

Sarà un mercoledì difficile per i viaggiatori in partenza o in arrivo in Australia. I lavoratori che si occupano del rifornimento degli aerei Qantas nello scalo di Melbourne, infatti, hanno indetto uno sciopero di 24 ore che inizierà domani alle 4 del mattino.

I disagi, come riporta travelmole.com, potrebbero riguardare anche i voli operati da Singapore Airlines e Cathay Pacific.



La protesta è stata indetta per contestare le condizioni di lavoro e i livelli retributivi.



Potenzialmente, è stato avvertito, lo sciopero potrebbe portare a numerosi disagi e cancellazioni.