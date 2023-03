Air Europa, i piani per l'estate: voli su Alghero e novità New York-Santo Domingo

10:44

Cresce il network estivo di Air Europa. Nella prossima summer, la compagnia aerea lancerà la nuova rotta New York-Santo Domingo e amplierà la sua rete di connessioni mettendo a disposizione dei passeggeri oltre 65.000 posti su 4 nuove rotte in Europa - una di queste verso l’Italia - e in Nord Africa.

L’orario estivo prenderà il via il 26 marzo, con la ripresa della rotta per Tunisi, dove il vettore volerà inizialmente con 2 frequenze settimanali, che saliranno a 3 da giugno.



A metà giugno, Air Europa collegherà per la prima volta l'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con Santorini, 3 volte alla settimana fino all'inizio di settembre.



Sempre in Grecia, il vettore prevede inoltre la ripresa dei collegmenti verso Atene, con 4 frequenze a settimana.



Debutterà a luglio la novità New York-Santo Domingo, operata fino a metà settembre con 2 voli a settimana. Nello stesso mese, il vettore attiverà poi 2 voli settimanali su Alghero.



Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner.