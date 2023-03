Bristol: questa mattina aeroporto chiuso per neve

11:38

L'aeroporto di Bristol ha sospeso tutti i voli del mattino a causa delle nevicate. Lo scalo ha inizialmente sospeso le operazioni fino alle 8, ma ha confermato ulteriori cancellazioni anche per le ore successive via Twitter.

"Si consiglia ai passeggeri di contattare la propria compagnia aerea per informazioni specifiche sul volo prima di recarsi in aeroporto e di prestare particolare attenzione" hanno specificato fonti dell’aeroporto riportate da TTG Media.



Secondo la società di analisi Cirium, Bristol avrebbe 62 partenze programmate per oggi, per un totale di 10mila 928 posti volo.