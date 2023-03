Heathrow non raddoppierà le tariffe per i passeggeri

13:42

Stop al raddoppio delle fee per i passeggeri da parte di Heathrow. Lo scalo aveva proposto di portare le tariffe da 22 a 35-43 sterline, mentre le compagnie aeree avevano ribattuto affermando che la fee media non sarebbe dovuta essere superiore a 18,5 sterline.

Dopo una consultazione la scorsa estate, come riporta ttgmedia.com, l'autorità inglese per l'aviazione civile aveva proposto che le tariffe non superassero le 24,50-34,40 sterline; a gennaio aveva dunque introdotto un prezzo massimo provvisorio di 31,57 sterline per passeggero.



Ora la Caa ha confermato che il limite resterà anche per il resto dell'anno, sottolineando che la decisione è contraria alle opinioni sia dei vettori che delle compagnie.